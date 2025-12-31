Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с наступающим Новым годом. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.
По его словам, 2025-й стал годом больших задач, испытаний и реальных результатов. Строились и открывались больницы и школы, запускались новые производства, поддерживались семьи и оказывалась помощь тем, кому это особенно нужно — каждый день двигались вперед.
«Особенная благодарность тем, кто сейчас на передовой. Вы — наша сила и наша опора. Мы гордимся вами и ждем дома», — отметил Воробьев.
Новый год — время надежды, веры и тепла. Это про семьи, которые держатся вместе, про детей, которые ждут чуда, и про людей, которые, несмотря ни на что, продолжают работать, создавать и помогать, продолжил чиновник.
В заключение Воробьев пожелал, чтобы грядущий год принес победу, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а в каждом доме Подмосковья были мир, спокойствие, счастье и место для радости.