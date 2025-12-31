Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

31 декабря 2025, 21:01

оригинал Фото: istockphoto/Liubov Kaplitskaya

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с наступающим Новым годом. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.





По его словам, 2025-й стал годом больших задач, испытаний и реальных результатов. Строились и открывались больницы и школы, запускались новые производства, поддерживались семьи и оказывалась помощь тем, кому это особенно нужно — каждый день двигались вперед.





«Особенная благодарность тем, кто сейчас на передовой. Вы — наша сила и наша опора. Мы гордимся вами и ждем дома», — отметил Воробьев.