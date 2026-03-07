В Люберцах впервые проходит чемпионат по пневматической стрельбе
В Люберцах на базе дворца спорта «Триумф» 7 марта впервые проходят соревнования Чемпионата Московской области по стрельбе из пневматического оружия. Участниками турнира стали 120 спортсменов, представляющих восемь регионов России.
Среди участников — 16-летний Александр Киселёв из Нижнего Новгорода. Он занимается стрельбой с 11 лет. В его активе четвёртое место на первенстве России по стрельбе из пневматического пистолета. Спортсмен планирует выполнить норматив мастера спорта и в будущем тренировать команду Нижегородской области.
Руководитель Федерации практической стрельбы по Московской области Борис Крейндлин отметил высокий интерес к дисциплине. Этот вид спорта требует от участников координации, физической выносливости и умения концентрироваться.
В программу соревнований входят десять упражнений, в ходе которых стрелкам необходимо поразить более 200 мишеней. Соревнования проходят в две смены. Организаторы подведут итоги и назовут имена победителей вечером. Лучшие стрелки из Московской области пополнят состав региональной сборной.
Руководитель Федерации практической стрельбы по Московской области Борис Крейндлин отметил высокий интерес к дисциплине. Этот вид спорта требует от участников координации, физической выносливости и умения концентрироваться.
В программу соревнований входят десять упражнений, в ходе которых стрелкам необходимо поразить более 200 мишеней. Соревнования проходят в две смены. Организаторы подведут итоги и назовут имена победителей вечером. Лучшие стрелки из Московской области пополнят состав региональной сборной.