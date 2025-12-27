Воробьев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и 35-летием ведомства
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя и 35-летием ведомства, а также вручил подмосковным пожарным и спасателям государственные и региональные награды.
Он подчеркнул, что в Подмосковье внедряются современные подходы к реагированию на чрезвычайные ситуации, а в подразделения приходят молодые специалисты из профильных учебных заведений.
«Хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником и 35-летием МЧС. Это министерство, которое создавалось в очень сложные для нашей страны годы. Нужно было решать огромное количество задач и обеспечивать ключевую потребность человека, наших семей — безопасность», — сказал Воробьев.
По данным ведомства, в этом году в Московской области ликвидировали девять чрезвычайных ситуаций, потушили порядка 13 тысяч техногенных и 146 ландшафтных пожаров. Число крупных возгораний по сравнению с прошлым годом снизилось вдвое. Благодаря действиям пожарных и спасателей удалось спасти более шести тысяч человек.
Медалью «За отвагу на пожаре» наградили старшего лейтенанта внутренней службы Максима Десятникова, который в марте прошлого года выводил людей из горящего здания «Крокус Сити Холла», а также старшего прапорщика внутренней службы Алексея Холопова, спасавшего жильцов при пожаре в пятиэтажном доме в Серпухове.