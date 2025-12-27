Воробьев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и 35-летием ведомства

27 декабря 2025, 11:12

оригинал Андрей Воробьев и Алексей Холопов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя и 35-летием ведомства, а также вручил подмосковным пожарным и спасателям государственные и региональные награды.





Он подчеркнул, что в Подмосковье внедряются современные подходы к реагированию на чрезвычайные ситуации, а в подразделения приходят молодые специалисты из профильных учебных заведений.





«Хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником и 35-летием МЧС. Это министерство, которое создавалось в очень сложные для нашей страны годы. Нужно было решать огромное количество задач и обеспечивать ключевую потребность человека, наших семей — безопасность», — сказал Воробьев.