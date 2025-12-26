Воробьёв объявил благодарность Одинцовскому филиалу МГИМО в день 10-летия

26 декабря 2025, 18:51

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Филиал МГИМО, образованный на базе Одинцовского гуманитарного университета, отмечает юбилей. За 10 лет из его стен вышли уже более 4000 выпускников. Это экономисты, юристы, лингвисты, управленцы, специалисты по цифровым решениям и другим направлениям.





С юбилеем филиал поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, которому накануне президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Я благодарен Сергею Викторовичу Лаврову и Анатолию Васильевичу Торкунову за то, что когда-то они поверили в нашу идею, и было принято решение создать в Подмосковье филиал МГИМО. Главной целью было, чтобы выпускники учебного заведения легко находили себя в жизни, чтобы был спрос на профессии, которым здесь обучают. Хочу пожелать всем 2,5 тысячам студентов, чтобы они умели думать, решать задачи и по точным наукам, и по тем, которые ставит перед нами жизнь. А выпускники МГИМО всегда должны быть на высоте и по знанию языков, и по коммуникабельности, и по решению задач», – сказал Воробьёв.

«За 10 лет мы создали уникальное учебное заведение. Хотел бы выразить сердечную благодарность правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, который на протяжении всего существования нашего филиала оказывал неизменную поддержку. Нам сделан подарок к 10-летию – в кратчайшие сроки построено общежитие, которое уже в будущем семестре примет первых студентов, причём не только из Подмосковья, Москвы и российских регионов. Одинцово сегодня стало центром притяжения ребят, которые приезжают из-за рубежа», – отметил Торкунов.

