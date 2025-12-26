Воробьёв объявил благодарность Одинцовскому филиалу МГИМО в день 10-летия
Филиал МГИМО, образованный на базе Одинцовского гуманитарного университета, отмечает юбилей. За 10 лет из его стен вышли уже более 4000 выпускников. Это экономисты, юристы, лингвисты, управленцы, специалисты по цифровым решениям и другим направлениям.
С юбилеем филиал поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, которому накануне президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«Я благодарен Сергею Викторовичу Лаврову и Анатолию Васильевичу Торкунову за то, что когда-то они поверили в нашу идею, и было принято решение создать в Подмосковье филиал МГИМО. Главной целью было, чтобы выпускники учебного заведения легко находили себя в жизни, чтобы был спрос на профессии, которым здесь обучают. Хочу пожелать всем 2,5 тысячам студентов, чтобы они умели думать, решать задачи и по точным наукам, и по тем, которые ставит перед нами жизнь. А выпускники МГИМО всегда должны быть на высоте и по знанию языков, и по коммуникабельности, и по решению задач», – сказал Воробьёв.Он объявил благодарность коллективу Одинцовского филиала МГИМО.
МГИМО-Одинцово входит в топ-10 вузов страны по определённым направлениям подготовки и занимает третье место среди филиалов университетов по качеству приёма абитуриентов. Это большой университетский учебный комплекс площадью 16 000 квадратных метров.
В декабре завершилось строительство студенческого общежития, которое Московская область вела по просьбе МИДа. Это четырёхэтажный корпус, в котором смогут проживать около 160 студентов. Заселение планируют начать во втором семестре.
«За 10 лет мы создали уникальное учебное заведение. Хотел бы выразить сердечную благодарность правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, который на протяжении всего существования нашего филиала оказывал неизменную поддержку. Нам сделан подарок к 10-летию – в кратчайшие сроки построено общежитие, которое уже в будущем семестре примет первых студентов, причём не только из Подмосковья, Москвы и российских регионов. Одинцово сегодня стало центром притяжения ребят, которые приезжают из-за рубежа», – отметил Торкунов.Он прочитал приветственное слово министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В Одинцовском филиале МГИМО реализуют 18 программ по 10 направлениям. Это юриспруденция, экономика, менеджмент, бизнес-информатика, государственное и муниципальное управление, политология, лингвистика, педагогика, психология и туризм.
С 2017-го правительство Московской области ежегодно предоставляет пять грантов губернатора на бесплатное обучение в вузе. В конкурсе на их получение могут участвовать выпускники школ Подмосковья. По условиям программы, студенты должны затем отработать три года в регионе. За это время предоставлено уже 42 гранта. Сейчас такое обучение проходят 18 студентов.
Ещё одно важное направление сотрудничества Московской области и МГИМО – поддержка участников СВО. В этом году на базе Одинцовского филиала обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» прошли 19 ветеранов боевых действий.