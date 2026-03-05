Воробьев поздравил сотрудниц Семейного центра им. Мещерякова с 8 марта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в детском отделении Семейного центра им. А.И. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.
Глава региона пообщался с воспитанниками, их преподавателями и родителями. Он отметил, что дети здесь прикладывают огромные усилия, чтобы научиться говорить, писать и осваивать азбуку. Губернатор поблагодарил коллектив центра, насчитывающий около 200 человек, за благородный труд и поздравил сотрудниц с наступающим 8 Марта.
«Я хочу поздравить вас и ваш коллектив с 8 Марта, пожелать здоровья, и пусть все ваши добрые дела и дальнейшие планы обязательно будут осуществляться», — сказал Воробьев.Сейчас в центре с находится 171 воспитанник в возрасте от трех до 23 лет. Более 40 процентов из них приехали из разных регионов России — от Крыма до Бурятии. На базе учреждения работают собственная школа и детский сад, также в нем размещены жилые помещения и 11 учебно-производственных мастерских.
За последние годы в центре провели капитальный ремонт детского отделения и построили новое здание, где проходят реабилитацию молодые инвалиды и военнослужащие. В этом году многие выпускники продолжили обучение в профильных учебных заведениях, еще 15 человек перешли в отделение для инвалидов молодого возраста, где готовятся к самостоятельной жизни.
Учреждение основано в 1962 году советскими психологами и дефектологами Александром Мещеряковым и Иваном Соколянским. Оно специализируется на комплексной реабилитации и обучении детей и взрослых с нарушениями зрения, слуха и речи.