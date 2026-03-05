Воробьев поздравил сотрудниц Семейного центра им. Мещерякова с 8 марта

05 марта 2026, 20:00

оригинал Фото: Сергей Шешин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в детском отделении Семейного центра им. А.И. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.





Глава региона пообщался с воспитанниками, их преподавателями и родителями. Он отметил, что дети здесь прикладывают огромные усилия, чтобы научиться говорить, писать и осваивать азбуку. Губернатор поблагодарил коллектив центра, насчитывающий около 200 человек, за благородный труд и поздравил сотрудниц с наступающим 8 Марта.

«Я хочу поздравить вас и ваш коллектив с 8 Марта, пожелать здоровья, и пусть все ваши добрые дела и дальнейшие планы обязательно будут осуществляться», — сказал Воробьев.