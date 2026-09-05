Воробьев поздравил жителей Мытищ с Днем города

05 сентября 2026, 11:59

Видео: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей города Мытищи с Днем города. Он отметил, что город все время растет и меняется.





Глава региона поблагодарил жителей, которые участвуют в жизни округа, предлагают решения и говорят о том, что важно изменить. К новому учебному году в Мытищах открыли школу на 600 мест в деревне Пирогово и два детских сада в ЖК «Яуза-Парк» и ЖК «Ярославский квартал». До конца года откроют еще три детсада, а на улице Коминтерна при поддержки президента строят современный медицинский центр.





«Самые теплые слова хочу сказать нашим бойцам. Мы понимаем, как важно для вас быть уверенными, что дома все хорошо. Будем и дальше помогать передовой и семьям наших защитников. В мае в Мытищах открыли центр поддержки, чтобы бойцам и их близким было проще получить помощь, а каждый важный вопрос решался быстро», — сказал Воробьев.

Памятник ветеранам СВО установлен на территории храма Рождества Христова в городе Мытищи (Фото: медиасток.рф)

«Продолжаем обновлять парк Мира, постараемся закончить летом 27-го года. Сделаем все, чтобы это были места, куда приятно прийти с семьей, друзьями, провести свободное время. Мытищи становятся больше и главное, чтобы город оставался родным, близким для каждого. Желаю всем здоровья, благополучия и как можно больше добрых и счастливых событий. С праздником! С днем города!» — заключил Воробьев.