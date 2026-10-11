Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем многодетной семьи

11 октября 2026, 13:35

оригинал Фото: max.ru/vorobiev

В Подмосковье отмечают День многодетной семьи. В регионе насчитывается более 114 тысяч таких семей, в которых воспитываются около 369 тысяч детей. Об этом в Макс написал губернатор Андрей Воробьев.





Как сообщается, среди многодетных семей региона — семья Елены Клименко из Домодедово. Вместе с мужем Сергеем она воспитывает десятерых детей — шестерых дочерей и четверых сыновей. В этом году Елене присвоено почетное звание «Мать-героиня». Она также основала воскресную школу при храме Архангела Михаила в деревне Акулинино, где служит ее супруг.



Еще одной обладательницей звания «Мать-героиня» стала Инна Дальниченко из Серебряных Прудов, воспитывающая 11 детей. Ее супруг Сергей погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО и посмертно награжден Орденом Мужества. Инна продолжает заботиться о большой семье.



Фото: max.ru/vorobiev

Владимир и Марина Чураковы из Лобни растят 11 детей. Семья награждена федеральной наградой «Родительская слава», Марина также отмечена знаком «Материнская слава» и Орденом Преподобного Сергия Радонежского.



Фото: max.ru/vorobiev



Ирина и Илья Савиновы из Орехово-Зуево вместе уже 29 лет и воспитывают семерых детей. Ирина Александровна отмечена знаком отличия «Материнская слава». В регионе предусмотрены меры поддержки многодетных семей: льготы на школьное питание и проезд, выплаты, помощь с отдыхом и оздоровлением детей, а также адресная помощь в решении бытовых вопросов.



Фото: max.ru/vorobiev





«Поздравляю все многодетные семьи с праздником! Спасибо родителям за огромный труд, терпение и любовь, которую вы каждый день дарите детям. Пусть в ваших домах всегда будут тепло, взаимопонимание, радость и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и вашим близким!» — написал Воробьев.