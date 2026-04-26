26 апреля 2026, 18:54

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Телеграм/vorobiev_live)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев станет героем нового выпуска программы «Будем жить» на «Первом канале». Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.





Глава региона побеседует с ветераном СВО, открывшим реабилитационный центр в Балашихе, и жительницей Раменского, вернувшей мужа-военнослужащего из комы после тяжелого ранения.

«Рад, что удалось встретиться, поговорить по душам. Обязательно посмотрите выпуск», — отметил Воробьев.