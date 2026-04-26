Губернатор Московской области Андрей Воробьев станет героем нового выпуска программы «Будем жить» на «Первом канале». Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона побеседует с ветераном СВО, открывшим реабилитационный центр в Балашихе, и жительницей Раменского, вернувшей мужа-военнослужащего из комы после тяжелого ранения.
«Рад, что удалось встретиться, поговорить по душам. Обязательно посмотрите выпуск», — отметил Воробьев.Танкист Виктор Шерстнев получил тяжелое ранение и прошел сложный путь восстановления. Благодаря команде главы региона позже он смог открыть центр для реабилитации бойцов в Балашихе.
Также в студии с губернатором и ведущей Натальей Поповой встретится Регина Николина. Год назад на премии «Мы рядом. Доброе дело» ее награждали за историю семьи.