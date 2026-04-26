Жители Электростали в рамках экоакциии собрали 95 мешков вторсырья
Накануне, 25 апреля, в Электростали прошла экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор», которую посетили около 160 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Жители приносили пластик, макулатуру, металл, стекло, батарейки и другие материалы. Благодаря слаженной работе удалось собрать 95 мешков и коробок с перерабатываемыми отходами. Все вторсырье оперативно рассортировали и отправили в экоцентр.
Также участники мероприятия приносили пластиковые крышки от бутылок — средства от их переработки направляют на благотворительность.
Акция «РазДельный Сбор» проходит в Электростали на постоянной основе — каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 14:00 на площади у кинотеатра «Современник». Следующее такое мероприятие состоится 23 мая. Присоединиться может любой желающий.
