Воробьев: в Подмосковье обновят 425 объектов теплоснабжения
В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации систем теплоснабжения, которая затронет 425 объектов и 2,1 миллиона жителей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
В рамках программы отремонтируют котельные, блочно-модульные котельные, центральные тепловые пункты и 258 километров теплосетей. Работы пройдут в Лотошино, Рузе, Чехове, Зарайске, Павловском Посаде, Одинцово и Электростали. Совместно с «Газпромом» модернизируют 123 котельные и 58 километров сетей в нескольких муниципалитетах.
Глава региона также отметил, что продолжается активная цифровизация отрасли ЖКХ. Эта работа, по его словам, уже дает результат: за новогодние каникулы число жалоб на аварии сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, а среднее время их устранения составило всего лишь два часа.
За год общее число обращений по ЖКХ сократилось на 41%. Это стало возможно благодаря электронной системе мониторинга «Контур.ЖКХ», которая автоматически отслеживает показания тысяч датчиков на объектах и уведомляет бригады.
Читайте также: