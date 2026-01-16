Воробьев: в Подмосковье обновят 425 объектов теплоснабжения

16 января 2026, 21:14

оригинал Фото: Телеграм/vorobiev_live

В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации систем теплоснабжения, которая затронет 425 объектов и 2,1 миллиона жителей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.