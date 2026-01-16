В Лобне наказали водителя, возившего сына на привязанном к автомобилю снегокате
В Лобне сотрудники подмосковной Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, перевозившего ребёнка на привязанном к автомобилю снегокате. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Нарушителем оказался местный житель 1985 года рождения.
«Таким образом он хотел развлечь своего шестилетнего сына. В отношении мужчины составлен протокол о нарушении правил перевозки людей, а также по статье КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – написала Волк в своём Telegram-канале.Представитель ведомства напомнила, что перевозка пассажиров вне салона автомобиля очень опасна. Она попросила беречь себя и своих близких, соблюдать Правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что полиция подмосковной Лобни начала проверку видео с автомобилем, к которому был привязан снегокат с ребёнком.