В Лобне наказали водителя, возившего сына на привязанном к автомобилю снегокате

В Лобне сотрудники подмосковной Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, перевозившего ребёнка на привязанном к автомобилю снегокате. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Нарушителем оказался местный житель 1985 года рождения.

«Таким образом он хотел развлечь своего шестилетнего сына. В отношении мужчины составлен протокол о нарушении правил перевозки людей, а также по статье КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – написала Волк в своём Telegram-канале.
Представитель ведомства напомнила, что перевозка пассажиров вне салона автомобиля очень опасна. Она попросила беречь себя и своих близких, соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что полиция подмосковной Лобни начала проверку видео с автомобилем, к которому был привязан снегокат с ребёнком.
Лора Луганская

