Воробьев вручил областные и госнаграды жителям Подмосковья в День России

12 июня 2026, 11:36

оригинал Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

В Доме правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев провел торжественную церемонию вручения федеральных и региональных наград. Отличившимся жителям, внесшим вклад в развитие региона, присвоили почетные звания, вручили ордена и медали.





Открывая церемонию, глава региона поздравил присутствующих с Днем России. Он подчеркнул слова президента о том, что страна — это единая команда.





«Подмосковье — большой, растущий регион, где сегодня проживает более девяти миллионов человек. Важно, что каждый на своем месте помогает делать жизнь людей комфортнее, а регион – сильнее. Именно из этого складывается наш общий результат», — произнес Воробьев.