Воробьев вручил областные и госнаграды жителям Подмосковья в День России
В Доме правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев провел торжественную церемонию вручения федеральных и региональных наград. Отличившимся жителям, внесшим вклад в развитие региона, присвоили почетные звания, вручили ордена и медали.
Открывая церемонию, глава региона поздравил присутствующих с Днем России. Он подчеркнул слова президента о том, что страна — это единая команда.
«Подмосковье — большой, растущий регион, где сегодня проживает более девяти миллионов человек. Важно, что каждый на своем месте помогает делать жизнь людей комфортнее, а регион – сильнее. Именно из этого складывается наш общий результат», — произнес Воробьев.
Высшего знака признания — звания «Почетный гражданин Московской области» — удостоили руководителя фармзавода «ЗиО-Здоровье» в Подольске Николая Сафонова. Благодаря его управлению загрузка предприятия выросла с 6% до уровня системообразующего, а 16 из 17 выпускаемых лекарств входят в перечень жизненно необходимых.
Супругов Дарью и Сергея Корнюшиных из Подольска, воспитывающих четверых детей, отметили медалью ордена «Родительская слава». Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоили Владимира Виноградова — создателя фронтовой агитбригады «Я верю в Россию!», выступающей в зоне СВО.
Губернатор вручил орден «За заслуги перед Московской областью» I степени Герою России Олегу Кононенко. Космонавт, установивший мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите (более тысячи суток), также более 20 лет сотрудничает со школой №1 в Королеве.
В числе награжденных медики: почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил Дмитрий Сухарев (Мособлгоспиталь для ветеранов войн). Медалью Луки Крымского награжден травматолог Денис Сидоркин, который в 2024 году работал в экстремальных условиях Курской области. Орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени отмечена Татьяна Шаповаленко, возглавляющая детский центр им. Рошаля в Красногорске.
Отдельно на церемонии отметили подвиг учителя. Татьяна Сергеева из Сергиева Посада, спасшая зимой этого года восьмилетнего ребенка и получившая тяжелые ранения, награждена орденом «За доблесть и мужество».