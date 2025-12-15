Воробьёв анонсировал пуск движения по трассе ЮЛА в Подмосковье в июне 2026 года

15 декабря 2025, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области реализуют несколько крупных проектов в сфере дорожного строительства. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.





Один из ключевых объектов – Южно-Лыткаринская автодорога, она же ЮЛА. Запустить движение по этой 45-километровой хорде рассчитывают в июне будущего года. Сейчас работы – на финальной стадии. Подрядчики заканчивают возводить инженерные сооружения, переносят коммуникации.

«Эти хорды будут строиться и дальше, – в частности, в восточном направлении. Такие проекты имеют принципиально важное значение для Подмосковья. Они оживляют экономику, делают жизнь человека удобнее. Он тратит меньше времени на передвижение», – пояснил Воробьёв, выступая в эфире Радио РБК.