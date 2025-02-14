Воробьёв анонсировал старт создания ОЭЗ «Большой Серпухов» уже в 2025 году

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Создание шестой по счёту особой экономической зоны Подмосковья «Большой Серпухов» стартует в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подтвердил, что проект поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон под руководством зампреда правительства России Александра Новака.
Он напомнил, что каждый пятый резидент особых экономических зон в России – это резидент подмосковных ОЭЗ. Сейчас в регионе их работает пять: три промышленно-производственного типа – «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат», два технико-внедренческого типа – «Исток» во Фрязине и «Дубна».
По данным Воробьёва, они каждый год дают около 13 млрд налоговых поступлений. За все время работы ОЭЗ резиденты создали в Московской области 14 тыс. рабочих мест.
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«Строить «Большой Серпухов» начнём уже в этом году. В будущей ОЭЗ площадью 30 га мы создадим кластер медицины и инноваций. Семь компаний уже подтвердили намерения разместить там производства. На первом этапе суммарный объём инвестиций превысит 8 млрд рублей, на 7 га появится около 900 рабочих мест», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что каждый пятый резидент особых экономических зон в России – это резидент подмосковных ОЭЗ. Сейчас в регионе их работает пять: три промышленно-производственного типа – «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат», два технико-внедренческого типа – «Исток» во Фрязине и «Дубна».
По данным Воробьёва, они каждый год дают около 13 млрд налоговых поступлений. За все время работы ОЭЗ резиденты создали в Московской области 14 тыс. рабочих мест.
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Лора Луганская