Воробьёв: каждый лесопарк проектируем с учётом пожеланий жителей
В Подмосковье в этом году открывают 10 обновлённых лесопарков. Благоустройство продолжается по программе «Парки в лесу», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В «Новой Трёхгорке» в Одинцове создаём пространства для спорта, отдыха и творчества. Там появятся мастер-классы, кафе, детские и спортплощадки, зоны для пикников и выгула животных. Работы завершим к сентябрю. В Вишняковском лесопарке в Балашихе уже открыли первую очередь. Впереди – строительство фестивальной площадки и арт-объекта «Башня Мейерхольда». Вторую очередь завершим в следующем году», – написал глава региона в своём ТГ-канале.По словам Воробьёва, в истринском лесопарке «Соколка» прокладывают дорожки, обустраивают смотровые площадки, зоны для спорта и детских игр. В Парке 50-летия Октября в Коломне, «Дубраве» в Подольске, Томилинском лесопарке в Люберцах, Банном лесу в Пушкинском, Пироговском лесопарке в Мытищах и Парковском лесопарке в Орехово-Зуеве также активно ведутся работы.
Как подчеркнул губернатор, каждый лесопарк проектируют с учётом пожеланий жителей.