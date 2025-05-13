Воробьёв поручил главе Щёлкова Булгакову продолжать поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Щёлково активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков рассказал во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Недавно мы встречались с бойцами, с героями СВО, их семьями. Видно, что администрация работает, уделяет им внимание. Но внимания много не бывает. Наши волонтёры, муниципальные и региональные депутаты также обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и ребят, которые защищают Родину, и их семьи», – сказал Воробьёв.Булгаков руководит муниципалитетом на протяжении пять лет. Обсуждали итоги проделанной за это время работы и дальнейшие планы развития.
В июле у Булгакова истекает срок полномочий главы округа. В завершение встречи Воробьёв спросил, готов ли он вновь принять участие в конкурсе на эту должность. Глава ответил, что хотел бы продолжить работу, чтобы реализовывать начатые программы и обеспечивать перемены для жителей.
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Лора Луганская