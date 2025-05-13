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Воробьёв поручил главе Щёлкова Булгакову продолжать поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В городском округе Щёлково активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков рассказал во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Недавно мы встречались с бойцами, с героями СВО, их семьями. Видно, что администрация работает, уделяет им внимание. Но внимания много не бывает. Наши волонтёры, муниципальные и региональные депутаты также обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и ребят, которые защищают Родину, и их семьи», – сказал Воробьёв.
Булгаков руководит муниципалитетом на протяжении пять лет. Обсуждали итоги проделанной за это время работы и дальнейшие планы развития.

В июле у Булгакова истекает срок полномочий главы округа. В завершение встречи Воробьёв спросил, готов ли он вновь принять участие в конкурсе на эту должность. Глава ответил, что хотел бы продолжить работу, чтобы реализовывать начатые программы и обеспечивать перемены для жителей.

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Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле
Аналитик Коктыш: Зеленский хочет сорвать переговоры с РФ в Стамбуле
13 мая 2025, 17:43

Фото: iStock/Diy13

Владимир Зеленский заявил, что будет «лично ждать» президента России Владимира Путина в Стамбуле, чтобы сорвать мирный процесс. Так считает доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш.
«Можно сказать, что он (Зеленский - ред.) делает заявление о том, что Путин обязан присутствовать (в Стамбуле - ред.) ровно для того, чтобы сорвать переговоры, сказать: «О, Путин не приехал, поэтому я удаляюсь, переговоры на этом закрыты»», — сказал Коктыш в беседе с «Газетой.Ru».

Он также выразил мнение, что по решению украинского вопроса сначала будет работать МИД и переговорные группы российских дипломатов. И только уже потом можно будет поднимать вопрос о личном контакте лидеров конфликтующих стран. По словам Коктыша, эта встреча будет эффективна только в случае присутствия президента США Дональда Трампа.

Тем временем политолог Александр Асафов заявил «Известиям», что Зеленский разделяет логику Евросоюза о вечном конфликте с Россией.

«Позиция Зеленского и его окружения показывает, что им не нужно никакое прекращение боевых действий, им не нужен мир. Они связывают свое политическое, да и не только политическое будущее только с постоянным конфликтом, желательно с постоянной эскалацией», — уверен Асафов.

Он считает, что лидер киевского режима совместно с руководством ЕС ищет уловки, чтобы поставить конфликт на паузу, а затем продолжить его с новой силой.

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В Казани пьяная женщина зарезала возлюбленного-военного на почве ревности
13 мая 2025, 17:36

Фото: istockphoto / Daniel Tadevosyan

В Казани задержана 30-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего 32-летнего возлюбленного.
Как сообщает агентство «Татар-информ», трагедия произошла 8 мая в одном из жилых домов города. По предварительным данным, во время совместного застолья между парой вспыхнула ссора на почве ревности.

В разгар конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался до прибытия медицинской помощи.

Установлено, что погибший проходил военную службу по контракту в зоне специальной военной операции.

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В ГД раскрыли, поедет ли Путин в Стамбул на встречу к Зеленскому
Депутат Колесник: Путин не поедет в Стамбул до встречи делегаций РФ и Украины
13 мая 2025, 16:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прежде чем президент России Владимир Путин отправится в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сначала жолжны состояться встречи на уровне делегаций. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
«Пока Путин предложил прямые переговоры. Но ехать первому лицу российского государства нет никакого смысла, потому что кто его будет ждать в Стамбуле? Вот этот недополитик?» — заявил Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что сначала должны пройти переговоры между делегациями со стороны России и Украины, и только после этого можно будет говорить о возможной встрече на уровне лидеров стран. При этом Колесник напомнил, что полномочия Зеленского уже закончились, и сейчас он «непонятно кто».

При этом заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова Российской академии наук Артур Демчук в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что на сегодняшний день время работает против Украины.

«Сейчас, объективно, время работает против Украины, тем более учитывая позицию Трампа – ему нужно, чтобы было хоть какое-то соглашение, а постоянное или временное ему неважно, важно, чтобы прекратился этот конфликт. С этим связано то, что украинское руководство в течение нескольких часов поменяло свое мнение», — пояснил Демчук.

Он напомнил, что сначала Зеленский отказался от прямых переговоров до полного окончания боевых действий, однако позже объявил, что готов ко встрече с Путиным.

Политолог также добавил, что с нелегитимностью Зеленского действительно могут быть проблемы, поскольку его подпись можно будет оспорить с точки зрения международного права, так как его полномочия истекли.

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#переговоры
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В Петербурге музыкальную группу оштрафовали за песню про СВО
Группу Silver Machine оштрафовали за призывы к терроризму в треке о спецоперации
13 мая 2025, 15:12

Фото: iStock/9parusnikov

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал солиста группы Silver Machine за песню, посвящённую СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов города.
Музыканты выпустили композицию «Zа наших», посвящённую боевым действиям. В ней были обнаружены признаки возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства.

В результате Приморский районный суд Петербурга назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей солисту коллектива Алексею Сидорову.

Уточняется, что песня представляет собой «сатиру с элементами сарказма», а текст композиции намекает на призывы к насилию и терроризму.

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#сво
#песня
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Участник СВО Мясников предложил помогать возвращаться к мирной жизни всем бойцам
13 мая 2025, 14:24

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Поддержка при возвращении и зоны спецоперации к гражданской жизни должна быть обязательной для всех участников СВО. Такое мнение высказал участник специальной военной операции, командир батальона Владимир Мясников с позывным «Спартак».
Он считает, что подобную помощь необходимо оказывать всем военнослужащим, особенно молодым.
«Это вторая война, которую я прошёл, и я себя и своих подчинённых готовил к мирной жизни. Говорил, что будет совершенно другой взгляд. Людям, которые прошли огонь, воду и смерть друзей, очень тяжело. Это не то, что в художественных книжках написано. Когда видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаёшь вещи родным матерям, отцам, жёнам, детям, это очень тяжело», – сказал Мясников РИАМО.
По его словам, все эти события накладывают отпечаток на сознание бойцов. Поэтому им необходима помощь государства. Во-первых, нужно психологическое восстановление, во-вторых, устройство участников СВО. По словам «Спартака», на войне одна задача – победить, а в мирной жизни их много.

Помочь вернувшимся с передовой к мирной жизни бойцам может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которую развивают в Московской области. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и навыки для успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Заявки на участие в программе принимали до 30 апреля. В проекте решили участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс.

Затем участники проходят онлайн-тестирование в два этапа. Основной поток прошёл с 5 по 7 мая, дополнительный состоится 26-29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами. Они запланированы на 30 мая – 24 июня. Окончательные результаты отбора объявят 1 июля.

Обучение по программе профессиональной переподготовки стартует в сентябре и продлится ровно год. Предусмотрена программа в очно-заочном формате. Для участников она полностью бесплатная.

После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.

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