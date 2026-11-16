В Подмосковье контрактникам и их семьям доступны 75 мер соцподдержки

16 ноября 2026, 16:38

Фото: istockphoto/DIMUSE

Военнослужащие, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ и проходящие службу в Московской области, вместе с членами своих семей могут рассчитывать на 75 мер социальной поддержки. Из них 32 действуют исключительно на региональном уровне.