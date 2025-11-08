Достижения.рф

В Химках задержали подростка, который поджег полицейский автомобиль

Фото: iStock/blinow61

В Химках задержали 17-летнего подростка, который поджег полицейский автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного УМВД.



По данным ведомства, возгорание служебной машины марки «УАЗ» произошло 7 ноября возле здания Сходненского отдела полиции. По словам самого поджигателя, он действовал по указаниям неизвестных, которые связывались с ним по телефону.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось, что в Кузбассе токарь поджег подстанцию и полицейскую машину по указке мошенников.

Лидия Пономарева

