Воробьёв поздравил со 101-летием легендарного снайпера Александру Алёшину

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил со 101-м днём рождения легендарную женщину-снайпера из Орехово-Зуева Александру Алёшину.
«От всей души желаю Александре Семёновне крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего», – написал он в своём телеграм-канале.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Как рассказал губернатор, войну Алёшина встретила 18-летней девушкой. Она работала на местном заводе «Респиратор» вместе с матерью. Затем уехала под Наро-Фоминск копать противотанковые рвы.
«Когда на заводе организовали курсы снайперов, вызвалась одной из первых, а затем стала лучшей. Александра очень хотела на фронт, но её оставили обучать новичков. Она выучила более 20 снайперов», – отметил Воробьёв.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
По его словам, после Победы Александра Алёшина вернулась на завод, нашла себя в депутатской работ. Не забывала и о стрельбе – участвовала во многих соревнованиях.
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