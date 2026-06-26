В Новосибирской области стало больше выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ
В Новосибирской области стало больше выпускников, которые принимают участие в государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
По данным Om1 Новосибирск, в текущем году ЕГЭ сдают 14 385 одиннадцатиклассников, что почти на тысячу больше, чем годом ранее. ОГЭ пишут 32 452 выпускников девятых классов. Это число также превышает показатели 2025 года. Тогда экзамен сдавали 13 394 ребят. В ведомстве отметили, что итоги основного периода озвучат после получения результатов последнего экзамена.
Ранее сообщалось, что выпускница гимназии №6 в городе Ивантеевка Пушкинского округа Полина Плохова получила высшую оценку на едином госэкзамене по обществознанию. Всего в Подмосковье на сегодняшний день 100 баллов по трем предметам по результатам ЕГЭ набрали четыре выпускника.
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