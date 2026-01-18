Достижения.рф

Воробьёв рассказал об усиленном режиме работы коммунальных служб из-за снегопадов

Воробьёв: более 10 тыс. автомобилей задействовано для уборки снега в Подмосковье
Более десяти тысяч автомобилей задействовано в ликвидации последствий циклона «Фрэнсис» в Подмосковье. Об этом сообщил в интервью «России 1» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



По его словам, система ЖКХ работает в усиленном режиме.

«Ситуационный центр видит, что и когда убирается, а также количество жалоб или затруднений, которые испытывает общественный транспорт. Мы стараемся везде успевать», — добавил Воробьёв.

Губернатор отметил, что несмотря на автоматизацию уборки снега, во дворах всё ещё применяются ручные методы работы.
