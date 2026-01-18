Воробьёв рассказал об усиленном режиме работы коммунальных служб из-за снегопадов

18 января 2026, 16:14

Воробьёв: более 10 тыс. автомобилей задействовано для уборки снега в Подмосковье

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Более десяти тысяч автомобилей задействовано в ликвидации последствий циклона «Фрэнсис» в Подмосковье. Об этом сообщил в интервью «России 1» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





По его словам, система ЖКХ работает в усиленном режиме.





«Ситуационный центр видит, что и когда убирается, а также количество жалоб или затруднений, которые испытывает общественный транспорт. Мы стараемся везде успевать», — добавил Воробьёв.