Воробьёв выразил соболезнования по поводу кончины экс-министра обороны Иванова

26 июня 2026, 17:09

оригинал Сергей Иванов (Фото: https://max.ru/vorobiev)

Андрей Воробьёв выразил соболезнования по поводу смерти бывшего министра обороны России Сергея Иванова. По словам губернатора Московской области, он с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Сергея Борисовича.





О смерти Иванова в возрасте 73 лет стало известно в пятницу.

«Ушёл из жизни человек, который многие десятилетия верно служил нашей стране, отстаивал её интересы, принимал ответственные государственные решения и всегда оставался примером профессионализма, выдержки и преданности своему делу. Сергей Борисович пользовался большим уважением коллег, всех, кому выпала честь знать этого сильного, мудрого и достойного человека. Он обладал стратегическим мышлением, огромным опытом и умением брать на себя ответственность в самые непростые моменты», – отметил Воробьёв в своём канале на платформе MAX.