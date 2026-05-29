В Подмосковье введут налоговые льготы для малых технологических компаний
Подмосковные малые технологические компании смогут получить пониженную ставку налога на прибыль. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Эту меру поддержки рассчитывают принять и запустить в этом году.
«В Подмосковье планируется внедрение налоговой льготы для малых технологических компаний. Поддержка адресована компаниям, зарегистрированным на территории региона. Льгота будет действовать до 1 января 2031 года», – уточнила Зиновьева.Зампред добавила, что сегодня в реестр МТК Московской области внесены 275 компаний. Подробную информацию о мерах поддержки подмосковного бизнеса можно найти на инвестиционном портале Московской области.