В Подмосковье введут налоговые льготы для малых технологических компаний

29 мая 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные малые технологические компании смогут получить пониженную ставку налога на прибыль. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Эту меру поддержки рассчитывают принять и запустить в этом году.

«В Подмосковье планируется внедрение налоговой льготы для малых технологических компаний. Поддержка адресована компаниям, зарегистрированным на территории региона. Льгота будет действовать до 1 января 2031 года», – уточнила Зиновьева.