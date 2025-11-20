Воздушная гимнастка из Волоколамска завоевала медаль чемпионата России
Первый чемпионат и первенство России по воздушной гимнастике состоялись в Москве. Серебряную награду чемпионата получила 18-летняя Алина Беляева из Волоколамска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Соревнования проводились на площадке академии спорта «Динамо» в Москве. Участницами стали свыше 460 спортсменок из более чем 30 российских регионов.
«Алина Беляева блестяще исполнила свою программу и лишь немного уступила спортсменке из Сочи. Достигнутый результат позволил Алине получить звание кандидата в мастера спорта», — говорится в сообщении.В администрации также сообщили, что ещё две представительницы Волоколамска — Вероника Чистова и Златослава Кольцова — вошли в своих категориях в десятку лучших.