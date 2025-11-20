Воздушная гимнастка из Волоколамска завоевала медаль чемпионата России

20 ноября 2025, 10:48

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Первый чемпионат и первенство России по воздушной гимнастике состоялись в Москве. Серебряную награду чемпионата получила 18-летняя Алина Беляева из Волоколамска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Соревнования проводились на площадке академии спорта «Динамо» в Москве. Участницами стали свыше 460 спортсменок из более чем 30 российских регионов.





«Алина Беляева блестяще исполнила свою программу и лишь немного уступила спортсменке из Сочи. Достигнутый результат позволил Алине получить звание кандидата в мастера спорта», — говорится в сообщении.