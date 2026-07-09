VR-тренажёр привлёк внимание участников проекта «Лаборатория дорожной культуры»

09 июля 2026, 22:14

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартовал социальный проект «Лаборатория дорожной культуры». Он направлен на формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и взрослых, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Первым мероприятием проекта стал чемпионат ПДД среди детей, который прошёл в оздоровительном лагере «Искра» в городском округе Красногорск. Участники соревновались в знании правил дорожного движения, проходили тематические станции, посвящённые безопасному поведению на дороге, проверяли внимание, скорость реакции, умение принимать решения в нестандартных ситуациях.



Одной из самых востребованных площадок чемпионата стал VR-тренажёр «Мир безопасных дорог», разработанный совместно с Минтрансом Подмосковья для школьников. С помощью технологий виртуальной реальности дети проходили привычные городские маршруты, учились безопасно переходить дорогу и взаимодействовать с транспортом.



«Мы развиваем проекты, направленные на формирование культуры безопасного поведения у всех участников дорожного движения – детей, водителей, пользователей средств индивидуальной мобильности, людей старшего возраста. Важно рассказывать о правилах на понятном и современном языке. ГК «Урбантех» много лет является надёжным партнёром Московской области не только в развитии системы фотовидеофиксации, но и в реализации образовательных инициатив. Совместно созданный VR-тренажёр по изучению ПДД уже доказал свою эффективность и покорил сердца детей Подмосковья», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.