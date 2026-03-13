Врач Александрова назвала три условия возвращения крепкого сна

13 марта 2026, 13:26

Здоровый крепкий сон необходим для физического и психического благополучия человека. Однако стрессы, высокая загруженность и вредные привычки нарушают работу этого важнейшего процесса. О том, как вернуть себе способность высыпаться, рассказала терапевт Красногорской больницы Татьяна Александрова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Для хорошего ночного отдыха необходимо соблюдать три ключевых принципа, касающиеся температуры и освещённости спальни, а также времени отхода ко сну и пробуждения.





«Температура в спальне должна быть прохладной — не выше 18-20 градусов. Свет нужно свести к минимуму, чтобы он не мешал выработке гормона мелатонина. И важно придерживаться режима — ложиться спать и вставать в одно и то же время. Тогда пробуждения будут лёгкими. Кроме того, за два часа до сна следует отказаться от смартфона, потому что синий свет экрана препятствует переключению организма в режим покоя», — сказала Татьяна Александрова.