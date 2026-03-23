Жеребец напал на сотрудника белгородской конюшни и заразил его опасной инфекцией
В Белгородской области жеребец напал на сотрудника конюшни и передал ему опасную инфекцию. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в «Старооскольском конном дворе».
57-летний Геннадий в одну из смен попытался завести животное в стойло с помощью морковки, но конь вцепился ему в руку и начал топтать мужчину. Коллеги пришли на помощь: они разжали лошади челюсти палкой, оттащили пострадавшего и вызвали скорую.
Владелец конюшни отменил вызов медиков и повёз работника в травмпункт на своей машине. Начальник попросил Геннадия сказать врачам, что тот находился на конюшне как посетитель, чтобы не оформлять травму на производстве. После отказа мужчина получил угрозы.
Жеребец заразил Геннадия синегнойной палочкой. Из-за инфекции врачи не могут провести операцию на раздробленной руке: при ослаблении иммунитета болезнь способна поразить внутренние органы. Сейчас мужчина судится с бывшим работодателем.
