Врач из Лосино-Петровского рассказала, когда фрукты могут быть опасны
Летом многие активно включают в рацион свежие фрукты, однако даже полезные продукты в избыточном количестве могут навредить. Об этом предупредила заведующая отделением медицинской профилактики Щёлковской больницы в Лосино-Петровском Линда Абдулазиева.
Особую осторожность стоит проявлять диабетикам из-за риска скачков сахара и нагрузки на поджелудочную железу.
«Переедание сладких фруктов опасно для печени, может нарушить обмен веществ и замедлить усвоение пищи. А это ведёт к набору лишнего веса. Не рекомендуется также запивать фрукты водой во время еды, чтобы избежать брожения и вздутия», – отметила Абдулазиева.Врач также не советует заменять фруктами основные приёмы пищи и есть кислые сорта плодов натощак. Это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Оптимальный вариант – делать фруктовый перекус через час после еды, а главный принцип – умеренность.