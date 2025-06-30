Врач из Люберец вошел в тройку самых перспективных рентгенхирургов РФ

30 июня 2025, 17:03

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Доктор Регионального сосудистого центра Люберецкой областной больницы Рустем Фагамов признан одним из самых перспективных рентгенэндоваскулярных хирургов России. Такой итог подвели на Всероссийской конференции по рентгенэндоваскулярной хирургии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Как рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Михаил Кричман, Рустем Фагамов присоединился к команде два года назад после окончания Уфимского медуниверситета и ординатуры в Научно-медицинском центре имени Вишневского. За это время молодой специалист освоил широкий спектр операций: от вмешательств на сосудах сердца и головного мозга до процедур на артериях нижних конечностей, малого таза и брюшной аорте.





«Ежедневно применяя эти навыки, вместе с другими специалистами нашего центра спасает жизни пациентов», — отметил Кричман.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области



В планах у доктора Фагамова — продолжить работу в Люберцах, совершенствовать профессиональные навыки, осваивать новые методики и участвовать в научных проектах. В ближайшем будущем он также намерен пройти кандидатский минимум.

