Врач из Реутова предупредила, что хронический стресс разрушает мозг и иммунитет

22 июля 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Постоянное нервное напряжение влияет на организм взрослого человека. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, об этом предупредила врач-терапевт отделения терапии Реутовской клинической больницы Умухавват Султанахмедова.





По словам специалиста, современный ритм жизни заставляет многих жить в режиме непрерывного напряжения. Работа, информационная перегрузка, финансовые трудности и недостаток сна истощают ресурсы нервной системы, переводя её в состояние хронического стресса.

«При длительном стрессе в крови постоянно повышен уровень гормона кортизола. Его избыток токсичен для клеток мозга, он буквально разрушает нейронные связи в гиппокампе. Эта зона отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную, а также за способность к обучению. Поэтому в состоянии выгорания человек часто жалуется на «туман в голове», не запоминает простые вещи и теряет концентрацию», – пояснила Султанахмедова.

«Хронический стресс бьёт по всему организму. Постоянно высокий кортизол подавляет иммунную систему, делая человека уязвимым перед вирусными и бактериальными инфекциями. Общее истощение нервной системы вызывает психосоматические расстройства – частые головные боли, скачки давления, нарушения сна, проблемы с пищеварением. А поиск спасения в быстрых углеводах провоцирует набор веса и развитие диабета второго типа, обострение сердечно-сосудистых заболеваний», – заключила врач.