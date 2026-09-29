Врач Лаптева рассказала, какие продукты могут повышать давление
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Некоторые продукты способны влиять на самочувствие и провоцировать повышение артериального давления. После такой еды человек может почувствовать головную боль, головокружение или тяжесть в груди. Об этом рассказала врач-терапевт Можайской больницы Лариса Лаптева, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам врача, главным виновником скачков давления является поваренная соль, поскольку натрий задерживает жидкость в организме и увеличивает объем крови.
«Кроме того, к "опасной" еде относятся переработанное мясо вроде колбас и сосисок, фастфуд, консервы, копчености и жирные соусы из магазина. Не стоит забывать и про скрытый сахар в газировках и сладостях, который ведет к лишнему весу, а также про кофеин и алкоголь, дающие резкую, но кратковременную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — скзаала она.Чтобы поддерживать давление в норме, специалист рекомендует пересмотреть рацион. При приготовлении пищи можно уменьшить количество соли и использовать травы и специи, а при покупке продуктов — обращать внимание на состав и содержание сахара и соли.
Также стоит ограничить употребление фастфуда. По словам Лаптевой, контроль рациона помогает снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и поддерживать нормальное самочувствие.