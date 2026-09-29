Врач Лаптева рассказала, какие продукты могут повышать давление

29 сентября 2026, 16:42

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Некоторые продукты способны влиять на самочувствие и провоцировать повышение артериального давления. После такой еды человек может почувствовать головную боль, головокружение или тяжесть в груди. Об этом рассказала врач-терапевт Можайской больницы Лариса Лаптева, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По словам врача, главным виновником скачков давления является поваренная соль, поскольку натрий задерживает жидкость в организме и увеличивает объем крови.



«Кроме того, к "опасной" еде относятся переработанное мясо вроде колбас и сосисок, фастфуд, консервы, копчености и жирные соусы из магазина. Не стоит забывать и про скрытый сахар в газировках и сладостях, который ведет к лишнему весу, а также про кофеин и алкоголь, дающие резкую, но кратковременную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — скзаала она.