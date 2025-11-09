В колледже Московского транспорта провели масштабную донорскую акцию

09 ноября 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В колледже Московского транспорта прошла традиционная донорская акция. Студенты и преподаватели объединились ради общего доброго дела — сдачи крови для помощи тем, кто нуждается в поддержке, сообщили в подмосковном Минздраве.





Общими усилиями участники акции сдали более 22 литров крови, которая отправилась в больницы Подмосковья для спасения жизней пациентов.



Для многих участников акция стала первым шагом в мир донорства. Студент четвертого курса Иван Алексенко работает электромехаником в компании «Мослифт», пришёл сдавать кровь впервые.



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области



«Было легкое волнение, как перед любым новым и важным делом. Но все страхи мгновенно улетучиваются, когда осознаёшь, что это поможет спасти чью-то жизнь. Это ни с чем несравнимое чувство. Обязательно приду снова!» — поделился впечатлениями учащийся.

«Первый раз пришёл просто из любопытства, а потом... понял, что не могу остановиться. Помогать людям — это ведь так естественно. Почему бы и нет? Многие мои друзья уже стали Почётными донорами. Это вдохновляет!» — отметил Даниил.

​Фото: Медиасток.РФ



«Начинал в 1998-м, тогда думал в первую очередь о дополнительных выходных. Но настоящее осознание пришло позже, особенно после женитьбы. Моя супруга — врач, и она тоже Почётный донор. Мы на собственном примере показываем студентам, что значит нести добро. А они потом шутят, спрашивают, в чём секрет моей молодости. А я отвечаю: кровь обновляется, а с ней и жизнь!» — сказал Николай.