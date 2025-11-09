В колледже Московского транспорта провели масштабную донорскую акцию
В колледже Московского транспорта прошла традиционная донорская акция. Студенты и преподаватели объединились ради общего доброго дела — сдачи крови для помощи тем, кто нуждается в поддержке, сообщили в подмосковном Минздраве.
Общими усилиями участники акции сдали более 22 литров крови, которая отправилась в больницы Подмосковья для спасения жизней пациентов.
Для многих участников акция стала первым шагом в мир донорства. Студент четвертого курса Иван Алексенко работает электромехаником в компании «Мослифт», пришёл сдавать кровь впервые.
«Было легкое волнение, как перед любым новым и важным делом. Но все страхи мгновенно улетучиваются, когда осознаёшь, что это поможет спасти чью-то жизнь. Это ни с чем несравнимое чувство. Обязательно приду снова!» — поделился впечатлениями учащийся.Студент второго курса Даниил Руденок — настоящий донор со стажем. Он совершил свою 17-ю донацию.
«Первый раз пришёл просто из любопытства, а потом... понял, что не могу остановиться. Помогать людям — это ведь так естественно. Почему бы и нет? Многие мои друзья уже стали Почётными донорами. Это вдохновляет!» — отметил Даниил.На счету мастера производственного обучения Николая Павлыка уже 200 донаций крови и её компонентов.
«Начинал в 1998-м, тогда думал в первую очередь о дополнительных выходных. Но настоящее осознание пришло позже, особенно после женитьбы. Моя супруга — врач, и она тоже Почётный донор. Мы на собственном примере показываем студентам, что значит нести добро. А они потом шутят, спрашивают, в чём секрет моей молодости. А я отвечаю: кровь обновляется, а с ней и жизнь!» — сказал Николай.