Стало известно, как обнаружить рак легкого на ранней стадии

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Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефедов рассказал, как распознать рак легкого и выявить его на ранней стадии.
По словам врача, чем раньше будет выявлен рак легкого, тем эффективнее будет лечение. Он пояснил, что рак болезнь имеет неспецифичные симптомы заболевания. Так, длительный кашель, кровохарканье, одышка, боль в груди, усталость, осиплость голоса, частые инфекции дыхательных путей могут говорить не только об онкологии, но и пневмонии или хроническом бронхите. Из-за этого для выявления рака легкого необходимо проходить профилактические обследования.
Он пояснил, что НДКТ рекомендуется проходить курильщикам со стажем 30 лет в возрасте от 55 до 70 лет.
Онколог подчеркнул, что основной причиной рака легкого является именно курение. Чтобы сохранить здоровье легких, необходимо полностью отказаться от этой вредной привычки, и сделать это никогда не поздно, заключил эксперт.
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«Флюорография, которую проходят россияне в целях профилактики и диагностики болезней легких, к сожалению, не эффективна для выявления рака легкого на ранних стадиях. В отличие от этого метода, с помощью НДКТ можно обнаружить даже самые маленькие опухоли в легких, что позволяет вовремя удалить их и провести эффективное лечение», — рассказал Нефедов в беседе с «Газетой.Ru».
Он пояснил, что НДКТ рекомендуется проходить курильщикам со стажем 30 лет в возрасте от 55 до 70 лет.
Онколог подчеркнул, что основной причиной рака легкого является именно курение. Чтобы сохранить здоровье легких, необходимо полностью отказаться от этой вредной привычки, и сделать это никогда не поздно, заключил эксперт.
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Элина Позднякова