Врач-невролог из Мытищинской больницы рассказала о факторах-риска для мозга

22 июля 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Головной мозг очень чувствителен к любым сбоям в организме. Его клетки, нейроны, не восстанавливаются так же легко, как клетки кожи, а кровоснабжение мозга должно быть стабильным. Об этом предупредила врач-невролог, заведующая дневным стационаром поликлиники №5 Мытищинской больницы Валерия Чеснокова.





Медик рассказала, как сохранить здоровье мозга.

«Главный враг мозговых сосудов – артериальная гипертензия. При длительной гипертензии стенки сосудов испытывают постоянную нагрузку, становятся жёсткими, повреждаются. Это приводит к хронической ишемии – недостаточному кровоснабжению тканей. Со временем это проявляется снижением памяти, внимания, скорости мышления, а в тяжёлых случаях – сосудистой деменцией», – сказала доктор Чеснокова.

«Нужно контролировать уровень глюкозы и липидного профиля с помощью анализов раз или два в год, соблюдать диету с ограничением насыщенных жиров, при показаниях принимать препараты, снижающие холестерин», – посоветовала медик.