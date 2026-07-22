Врач-невролог из Мытищинской больницы рассказала о факторах-риска для мозга
Головной мозг очень чувствителен к любым сбоям в организме. Его клетки, нейроны, не восстанавливаются так же легко, как клетки кожи, а кровоснабжение мозга должно быть стабильным. Об этом предупредила врач-невролог, заведующая дневным стационаром поликлиники №5 Мытищинской больницы Валерия Чеснокова.
Медик рассказала, как сохранить здоровье мозга.
«Главный враг мозговых сосудов – артериальная гипертензия. При длительной гипертензии стенки сосудов испытывают постоянную нагрузку, становятся жёсткими, повреждаются. Это приводит к хронической ишемии – недостаточному кровоснабжению тканей. Со временем это проявляется снижением памяти, внимания, скорости мышления, а в тяжёлых случаях – сосудистой деменцией», – сказала доктор Чеснокова.По её словам, главное – регулярно измерять давление, не пропускать приём назначенных препаратов и ограничить потребление соли до пяти граммов в сутки.
Сахарный диабет и высокий холестерин Валерия Чеснокова назвала тихими разрушителями мозга. При диабете страдает сосудистая стенка. Она становится более проницаемой, склонной к образованию атеросклеротических бляшек.
«Нужно контролировать уровень глюкозы и липидного профиля с помощью анализов раз или два в год, соблюдать диету с ограничением насыщенных жиров, при показаниях принимать препараты, снижающие холестерин», – посоветовала медик.Другими факторами риска для мозга она назвала курение, избыточную массу тела, малоподвижный образ жизни, а также хронический стресс и недостаток сна. «Когнитивно-дружелюбный» режим дня – это сон от семи до девяти часов, регулярная физическая нагрузка, сбалансированное питание и тренировки мозга.
Как напомнили в Минздраве Московской области, 20-26 июля в регионе проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга.