25 ноября 2026, 14:58

Врач Умнов: тюбинг не гасит удары и чаще приводит к травмам позвоночника

Фото: Istock/rpernell

Врач Александр Умнов предупредил о частых травмах при катании на тюбинге.





В беседе с RT специалист заявил, что первым под удар попадает позвоночник.

«Ватрушка жёсткая, она не гасит удары, и на каждой кочке или маленьком трамплине подкидывает человека, после чего он всей массой бьётся спиной о склон или о дно тюбинга. Отсюда компрессионные переломы позвонков, хлыстовые повреждения шеи и частые переломы копчика», — отметил он.