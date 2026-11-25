Врач предупредил о риске тяжёлых травм при катании на тюбинге
Врач Умнов: тюбинг не гасит удары и чаще приводит к травмам позвоночника
Врач Александр Умнов предупредил о частых травмах при катании на тюбинге.
В беседе с RT специалист заявил, что первым под удар попадает позвоночник.
«Ватрушка жёсткая, она не гасит удары, и на каждой кочке или маленьком трамплине подкидывает человека, после чего он всей массой бьётся спиной о склон или о дно тюбинга. Отсюда компрессионные переломы позвонков, хлыстовые повреждения шеи и частые переломы копчика», — отметил он.Второе место, по словам Умнова, занимает голова: почти никто не надевает шлем, и удар о столб или дерево грозит от сотрясения до тяжёлой черепно-мозговой травмы. Затем идут колени: нога застревает в ремнях, тело летит вперёд, и колено получает скручивающую нагрузку — разрыв связки или повреждение мениска.
Хирург подчеркнул, что руки тоже страдают. Самой опасной врач назвал буксировку ватрушки за автомобилем или снегоходом. Взрослых, по словам Умнова, среди пострадавших больше, чем детей, потому что они тяжелее и получают более серьёзные травмы.