Врач рассказал, почему после работы на даче чешутся руки
В конце сентября дачный сезон подходит к завершению, однако работы в саду и огороде продолжаются. После сбора урожая и уборки участка кожа рук может покраснеть, зудеть, а иногда на ней появляются небольшие высыпания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такие симптомы не всегда говорят об аллергии — причиной может стать контакт с растениями, землей, удобрениями или другими средствами.
Например, после сбора огурцов зуд иногда вызывают мелкие жесткие волоски на листьях и стеблях. Они раздражают кожу, особенно при сухости, царапинах и небольших трещинах. Схожую реакцию могут спровоцировать сок растений и вещества, которые используют для ухода за посадками.
«Если после сбора урожая появились зуд и покраснение, руки нужно промыть прохладной водой и постараться не расчесывать. Если такая реакция повторяется, лучше работать в перчатках и закрывать одеждой предплечья», — рассказал врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Станислав Соколов.В некоторых случаях раздражение связано с контактным дерматитом. Кроме того, сок отдельных растений способен повышать чувствительность кожи к солнцу. Из-за этого покраснение, отек или пузырьки могут появиться спустя несколько часов после работы на участке.
Незначительное раздражение обычно проходит после прекращения контакта с растением. Если симптомы усиливаются, стоит обратиться к врачу-дерматовенерологу.
Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».