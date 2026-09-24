Врач рассказал, почему после работы на даче чешутся руки

24 сентября 2026, 17:56

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В конце сентября дачный сезон подходит к завершению, однако работы в саду и огороде продолжаются. После сбора урожая и уборки участка кожа рук может покраснеть, зудеть, а иногда на ней появляются небольшие высыпания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Такие симптомы не всегда говорят об аллергии — причиной может стать контакт с растениями, землей, удобрениями или другими средствами.



Например, после сбора огурцов зуд иногда вызывают мелкие жесткие волоски на листьях и стеблях. Они раздражают кожу, особенно при сухости, царапинах и небольших трещинах. Схожую реакцию могут спровоцировать сок растений и вещества, которые используют для ухода за посадками.



«Если после сбора урожая появились зуд и покраснение, руки нужно промыть прохладной водой и постараться не расчесывать. Если такая реакция повторяется, лучше работать в перчатках и закрывать одеждой предплечья», — рассказал врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Станислав Соколов.