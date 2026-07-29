Врач рассказала, чем кормить в жару ребёнка с синдромом раздражённого кишечника
Дети, страдающие синдромом раздражённого кишечника, летом чувствуют себя хуже. Обострение могут вызвать жара, обезвоживание, смена режима, обилие свежих фруктов и овощей, предупредила врач-гастроэнтеролог Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Ольга Бредихина.
По её словам, родителям таких детей летом важно помнить два главных правила: достаточное питьё и термическая обработка овощей и фруктов.
«Показаны тушёные, запеченные и отварные кабачки, морковь, цветная капуста. Сырые овощи следует ограничить. Разрешены фрукты без кожуры – бананы, запечённые или тёртые яблоки, арбуз. Не запрещены крупы – рис, овсянка, гречка, нежирное мясо и рыба, приготовленные на пару или отварные. Кисломолочные продукты можно употреблять только при нормальной переносимости. Вода без газа и некрепкий чай не противопоказаны», – перечислила врач.По её словам, ограничить или исключить следует свежие овощи с грубой клетчаткой – капусту, редис, перец, лук, чеснок; сладкие фрукты – виноград, сливы, вишню, персики; бобовые; газированные напитки и пакетированные соки; мороженое и кондитерские изделия, а также жирное, копчёное и жареное.
«В жару ребёнку особенно важно пить достаточно воды – полтора-два литра в день в зависимости от возраста. Вода должна быть без газа, комнатной температуры. Избегайте сладких, газированных и слишком холодных напитков, которые раздражают кишечник», – отметила Ольга Бредихина.Она рекомендовала следить за реакцией ребёнка на новые продукты – вводить их по одному, маленькими порциями.
Медик напомнила, что срочно обратиться к врачу нужно, если малыш почувствовал сильную, нарастающую боль в животе; у него началась диарея с примесью слизи или крови; поднялась температура; он потерял вес или начал отказываться от воды.