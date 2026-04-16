Врач призвал не чистить зубы после одного любимого всеми типа продуктов
Стоматолог Андрес Рамирес в своих социальных сетях призвал не чистить зубы сразу после приёма в пищу сладостей.
Сахар в полости рта очень быстро превращается в кислоту и если чистить зубы сразу после еды, то это может привести к повреждению эмали.
«Если вы чистите зубы сразу, вы можете втирать кислоту в зубы и изнашивать их», — предупреждает Рамирес.
Стоматолог рекомендует подождать полчаса и только после этого приступить к гигиене полости рта.
Андрес Рамирес также советует употреблять сладости и газированные напитки в один приём пищи. Это поможет сократить время воздействия кислоты на зубную эмаль и защитить структуру зуба.
Чистка зубов не менее двух раз в день и использование зубной нити помогают сохранить здоровье полости рта. Соблюдение правил гигиены предотвращает такие проблемы, как кариес, гингивит, неприятный запах изо рта и инфекции, которые могут влиять на организм.