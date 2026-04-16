Врач призвал не чистить зубы после одного любимого всеми типа продуктов

16 апреля 2026, 11:54

Стоматолог Рамирес рекомендовал не чистить зубы сразу после сладкого

Стоматолог Андрес Рамирес в своих социальных сетях призвал не чистить зубы сразу после приёма в пищу сладостей.





Сахар в полости рта очень быстро превращается в кислоту и если чистить зубы сразу после еды, то это может привести к повреждению эмали.





«Если вы чистите зубы сразу, вы можете втирать кислоту в зубы и изнашивать их», — предупреждает Рамирес.