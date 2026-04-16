Достижения.рф

Врач призвал не чистить зубы после одного любимого всеми типа продуктов

Фото: iStock/PeopleImages

Стоматолог Андрес Рамирес в своих социальных сетях призвал не чистить зубы сразу после приёма в пищу сладостей.



Сахар в полости рта очень быстро превращается в кислоту и если чистить зубы сразу после еды, то это может привести к повреждению эмали.

«Если вы чистите зубы сразу, вы можете втирать кислоту в зубы и изнашивать их», — предупреждает Рамирес.

Стоматолог рекомендует подождать полчаса и только после этого приступить к гигиене полости рта.

Андрес Рамирес также советует употреблять сладости и газированные напитки в один приём пищи. Это поможет сократить время воздействия кислоты на зубную эмаль и защитить структуру зуба.

Чистка зубов не менее двух раз в день и использование зубной нити помогают сохранить здоровье полости рта. Соблюдение правил гигиены предотвращает такие проблемы, как кариес, гингивит, неприятный запах изо рта и инфекции, которые могут влиять на организм.
Стажер

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0