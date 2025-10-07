В Петербурге мальчик выпал из окна, когда его мама отошла в магазин
В Петербурге четырёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на Пулковском шоссе. Об этом сообщает местный портал 78.ru.
Инцидент произошел 6 октября, когда мать ребёнка ненадолго вышла в магазин. По словам женщины, она уложила сына спать, а вернувшись, обнаружила его у дома в крови. Прохожие вызвали бригаду медиков, которые доставили мальчика в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас ребёнок находится в реанимации. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра, кому и аспирационный синдром.
Ранее сообщалось, что в Индии девочка заживо сварилась в чане с молоком.
Читайте также: