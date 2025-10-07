Достижения.рф

В Петербурге мальчик выпал из окна, когда его мама отошла в магазин

Фото: iStock/brizmaker

В Петербурге четырёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на Пулковском шоссе. Об этом сообщает местный портал 78.ru.



Инцидент произошел 6 октября, когда мать ребёнка ненадолго вышла в магазин. По словам женщины, она уложила сына спать, а вернувшись, обнаружила его у дома в крови. Прохожие вызвали бригаду медиков, которые доставили мальчика в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас ребёнок находится в реанимации. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра, кому и аспирационный синдром.

