Выросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти
В Сланцах Ленинградской области число жертв отравления суррогатным алкоголем достигло 45 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
В рамках расследования дела задержали двоих новых подозреваемых – оба входят в руководство склада, где хранился опасный алкоголь.
Тем временем в Тосненском районе продолжают фиксировать случаи тяжёлых отравлений суррогатным алкоголем. Минувшей ночью в больницу доставили двоих пострадавших – 37-летнего мужчину, находящегося сейчас в коме, и 41-летнюю женщину, которой оказали помощь в реанимации. В их доме обнаружили бутылку из-под водки и пиво китайской марки, которые направлены на экспертизу.
