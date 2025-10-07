Выросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

07 октября 2025, 13:02

До 45 человек выросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцах

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Сланцах Ленинградской области число жертв отравления суррогатным алкоголем достигло 45 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».