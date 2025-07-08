Российский школьник споткнулся о мангал на даче и чуть не лишился ноги
13-летний школьник из Москвы споткнулся о мангал на даче и едва не потерял ногу
Школьник из Москвы споткнулся о родительский мангал на даче и едва не лишился ноги. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
По данным ведомства, 13-летний мальчик отдыхал вместе с друзьями на природе. Бегая по траве, подросток не заметил мангал и споткнулся об него, разодрав ногу до кости.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Там ему собирали ткани буквально по частям. По словам врачей, юный пациент сможет полноценно наступать на ногу не менее чем через три недели.
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