Российский школьник споткнулся о мангал на даче и чуть не лишился ноги

13-летний школьник из Москвы споткнулся о мангал на даче и едва не потерял ногу
Фото: iStock/Oksana Starostina

Школьник из Москвы споткнулся о родительский мангал на даче и едва не лишился ноги. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.



По данным ведомства, 13-летний мальчик отдыхал вместе с друзьями на природе. Бегая по траве, подросток не заметил мангал и споткнулся об него, разодрав ногу до кости.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Там ему собирали ткани буквально по частям. По словам врачей, юный пациент сможет полноценно наступать на ногу не менее чем через три недели.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0