Российский школьник споткнулся о мангал на даче и чуть не лишился ноги

08 июля 2025, 12:20

13-летний школьник из Москвы споткнулся о мангал на даче и едва не потерял ногу

Фото: iStock/Oksana Starostina

Школьник из Москвы споткнулся о родительский мангал на даче и едва не лишился ноги. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.