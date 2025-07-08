«Усиливает тревогу и беспокойство»: психиатр раскрыл, какое влияние на человека оказывает жара
Психиатр Вилков: жара может усилить чувство тревоги
Жара может оказывать негативное влияние на психическое состояние человека. Об этом предупредил врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.
«Если у человека нет психических заболеваний, то в этот период у него может снижаться общая физическая активность, повышается утомляемость и возникает слабость. У него остается меньше сил на повседневные дела, организм быстрее устает, возникают признаки неврастении — истощения нервной системы и психики», — уточнил Вилков в беседе с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что жара может усилить эмоциональную нестабильность, возбудимость и агрессивность, а также повысить тревогу, беспокойство и обострить тяжелые психические заболевания. В этом случае Вилков посоветовал внепланово посетить врача-психиатра и скорректировать лечение.
Напомним, в столичный регион пришла экстремальная жара. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в ближайшие дни в Москве воздух может прогреться до +31…+33 °С.
«Пик июльского пекла планируется в четверг и пятницу, когда температура воздуха разогреется до +34…+35 °С. Это очень серьёзно. И возможно, 12 июля будет побит рекорд более чем вековой давности», — рассказал Шувалов RT.
По его словам, рекордная температура была установлена 12 июля 1903 года. Тогда столбики термометров показывали +34,5 °С.