Врачи Детского центра исправили мальчику тяжёлую форму мышечной кривошеи

14 августа 2025, 20:21

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля прооперировали мальчика с запущенной формой врождённой мышечной кривошеи. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





В ДКЦ поступил восьмилетний школьник с патологией, обусловленной укорочением правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Это привело к деформации шеи, выраженной асимметрии лицевого скелета и ограничению движений в шейном отделе.



«В 80% случаев проблему можно решить консервативным лечением – массажем, физиотерапией и гимнастикой. Но при поздней диагностике или неэффективности терапии показано хирургическое вмешательство. В клинике мальчику провели операцию по методу Гаген-Торна. Через небольшой разрез врачи удлинили мышцу, сохранив её функции. Теперь шея ребёнка двигается свободно, голова находится в правильном положении, а рубец почти не будет заметен», – отметили в клинике.