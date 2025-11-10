Достижения.рф

Юные дзюдоисты из Серебряных Прудов завоевали две медали на турнире в Муроме

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Две бронзовые медали завоевали юные спортсмены из Серебряных Прудов на соревнованиях по дзюдо в городе Муром Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Турнир был посвящён памяти сержанта милиции Алексея Ганина, погибшего при задержании опасного преступника в 2010 году. В соревнованиях участвовали 160 дзюдоистов 2010-2011 и 2012 годов рождения из пяти областей: Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ивановской.

«Бронзовыми призёрами в своих возрастных и весовых категориях стали серебрянопрудцы Антон Шашкин и Роман Кизирян», — говорится в сообщении.
В десятку лучших вошли ещё десять представителей Серебряных Прудов: Виталий Мокин, Матвей Селихов, Никита Сугробов, Антонио Ашотян и Артём Бардин.
