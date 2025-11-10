Юные дзюдоисты из Серебряных Прудов завоевали две медали на турнире в Муроме

10 ноября 2025, 16:47

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Две бронзовые медали завоевали юные спортсмены из Серебряных Прудов на соревнованиях по дзюдо в городе Муром Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Турнир был посвящён памяти сержанта милиции Алексея Ганина, погибшего при задержании опасного преступника в 2010 году. В соревнованиях участвовали 160 дзюдоистов 2010-2011 и 2012 годов рождения из пяти областей: Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ивановской.





«Бронзовыми призёрами в своих возрастных и весовых категориях стали серебрянопрудцы Антон Шашкин и Роман Кизирян», — говорится в сообщении.