Юные дзюдоисты из Серебряных Прудов завоевали две медали на турнире в Муроме
Две бронзовые медали завоевали юные спортсмены из Серебряных Прудов на соревнованиях по дзюдо в городе Муром Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Турнир был посвящён памяти сержанта милиции Алексея Ганина, погибшего при задержании опасного преступника в 2010 году. В соревнованиях участвовали 160 дзюдоистов 2010-2011 и 2012 годов рождения из пяти областей: Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ивановской.
«Бронзовыми призёрами в своих возрастных и весовых категориях стали серебрянопрудцы Антон Шашкин и Роман Кизирян», — говорится в сообщении.В десятку лучших вошли ещё десять представителей Серебряных Прудов: Виталий Мокин, Матвей Селихов, Никита Сугробов, Антонио Ашотян и Артём Бардин.