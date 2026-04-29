Кардиохирург назвал один из самых популярных напитков на планете «жидкой смертью»

29 апреля 2026, 11:53

Доктор Джереми Лондон назвал газировку «жидкой смертью»

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Кардиохирург Джереми Лондон сравнил сладкие газированные напитки с «жидкой смертью» и заявил, что людям не следует их пить. И он не единственный, кто предостерегает от употребления этих напитков, пишет издание Mirror.





Врач призывает отказаться от высококалорийных газированных напитков, ведь то количество сахара, которое поступает в человеческий организм с употреблением газировки, — это большой минус.





«Я думаю, что сладкие газированные напитки — это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками», — говорит Лондон.

«Во‑первых, курение: без сомнения, это худшее, что вы можете сделать для своего организма. Оно разрушает лёгкие, вызывает рак, повышает риск сердечно‑сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Не курите», — призывает Джереми.