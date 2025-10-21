Врачи НИКИ детства рассказали о важности йода в организме человека

21 октября 2025, 16:47

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

21 октября во всём мире отмечается День профилактики йододефицитных заболеваний. Эта дата призвана напомнить о важности йода для здоровья детей и взрослых, ведь он необходим для выработки гормонов щитовидной железы, регулирующих обмен веществ, рост и развитие нервной системы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Недостаток йода может вызвать серьёзные последствия: снижение когнитивных способностей, ухудшение памяти и внимания, задержку психомоторного развития у детей, а также увеличение щитовидной железы. Однако благодаря профилактическим мерам тяжёлые формы йододефицита сегодня встречаются редко.



Директор НИКИ Детства Нисо Джумаевна Одинаева подчеркнула, что йод является основой интеллектуального и физического потенциала ребёнка, а профилактика его дефицита должна начинаться ещё во время беременности.



По словам заведующей отделением детской эндокринологии НИКИ Детства Марии Александровны Симаковой, в условиях умеренного йодного дефицита, характерного для большинства регионов России, эффективной мерой профилактики остаётся употребление йодированной соли.



Медики напоминают, что йод улетучивается при нагревании, поэтому соль следует добавлять в уже готовые блюда. Также полезно включать в рацион морепродукты, рыбу, молочные продукты и яйца. При выраженном дефиците йода врач может назначить профилактический приём йодсодержащих препаратов по индивидуальным показаниям.

