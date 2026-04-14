Врачи объяснили, как выбрать диагностику при травме у ребёнка

14 апреля 2026, 16:35

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

При получении травмы у ребёнка выбор метода диагностики должен осуществляться врачом. Самостоятельно назначать исследования не рекомендуется, так как только специалист может определить оптимальный способ обследования в зависимости от клинической ситуации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Как отметил заведующий отделением лучевой диагностики МОДКТОБ Антон Фомченко, каждый метод имеет свои особенности. По его словам, рентгенография, как правило, применяется в первую очередь при подозрении на переломы и другие повреждения костей.



Компьютерная томография обеспечивает более детализированные послойные изображения и используется для оценки сложных травм, включая поражения костных структур и отдельных мягких тканей. Магнитно-резонансная томография, в свою очередь, наиболее информативна при исследовании мягких тканей — связок, мышц, хрящей и позвоночника.



Специалист подчеркнул, что в ряде случаев для уточнения диагноза может потребоваться проведение нескольких исследований. Такой подход позволяет получить более полную картину состояния пациента и выбрать наиболее эффективную тактику лечения.