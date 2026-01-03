Врачи Подмосковья предупредили жителей об опасности выхода на тонкий лед

03 января 2026, 13:25

Зимой погода часто меняется, поэтому лед на водоемах региона нередко бывает рыхлым и непрочным. Подмосковные врачи предупреждают, что выход на него может закончиться трагедией.





Каждый год тонкий лед становится причиной несчастных случаев. Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева призывает родителей внимательнее следить за детьми и категорически не допускать их выхода на лед и приближения к кромке воды.





«Взрослый, оказывающий помощь, должен использовать подручные средства — веревку, палку, ремни или связанную одежду. К полынье следует подползать, широко расставив руки и ноги, остановиться в нескольких метрах от пострадавшего, подать ему средство спасения и затем осторожно вытащить его на лед, после чего так же ползком выбраться на берег», — пояснила медик.