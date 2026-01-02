Кардиолог рассказала, как справиться с давлением в новогодние праздники
Новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней. Об этом сообщила РИА Новости врач-кардиолог Екатерина Паукова.
Для улучшения состояния рекомендуется кратковременный отдых в прохладном, хорошо проветриваемом помещении и выполнение дыхательных упражнений.
При повышенном артериальном давлении кардиолог посоветовала использовать специальные дыхательные техники, такие как медленное дыхание по методу 4-7-8. Он включает в себя вдох через нос на четыре секунды, задержку дыхания на семь секунд и выдох через рот на восемь секунд.
Если давление пониженное, рекомендуется выпить крепкий чай или кофе, а также съесть что-то соленое. Затем следует обратиться к специалисту для планового осмотра.
Паукова подчеркнула, что нормальное артериальное давление для людей старше 18 лет составляет 120-129 на 80-84 миллиметра ртутного столба. Показатели ниже нормы допустимы при условии хорошего самочувствия.
