Достижения.рф

Кардиолог рассказала, как справиться с давлением в новогодние праздники

Паукова: новогоднее застолье может привести к скачкам давления
Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней. Об этом сообщила РИА Новости врач-кардиолог Екатерина Паукова.



Для улучшения состояния рекомендуется кратковременный отдых в прохладном, хорошо проветриваемом помещении и выполнение дыхательных упражнений.

При повышенном артериальном давлении кардиолог посоветовала использовать специальные дыхательные техники, такие как медленное дыхание по методу 4-7-8. Он включает в себя вдох через нос на четыре секунды, задержку дыхания на семь секунд и выдох через рот на восемь секунд.

Если давление пониженное, рекомендуется выпить крепкий чай или кофе, а также съесть что-то соленое. Затем следует обратиться к специалисту для планового осмотра.

Паукова подчеркнула, что нормальное артериальное давление для людей старше 18 лет составляет 120-129 на 80-84 миллиметра ртутного столба. Показатели ниже нормы допустимы при условии хорошего самочувствия.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0