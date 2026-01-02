Кардиолог рассказала, как справиться с давлением в новогодние праздники

02 января 2026, 17:56

Паукова: новогоднее застолье может привести к скачкам давления

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Новогоднее застолье и эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней. Об этом сообщила РИА Новости врач-кардиолог Екатерина Паукова.