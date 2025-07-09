Врачи Подмосковья призвали не отказываться от БЦЖ от туберкулёза для детей
Врачи НИКИ детства рассказали о важности применения вакцины БЦЖ для защиты детей от туберкулёза. Прививку новорождённым делают ещё в роддоме на третьи-четвёртые сутки жизни при согласии родителей, рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.
«Когда вакцина попадает в детский организм, она активизирует его иммунную систему. После прививки у ребёнка появляются антитела, формируется длительный иммунитет к туберкулёзу и его тяжёлым формам», – пояснила ОдинаеваПрививка БЦЖ содержит ослабленные живые микобактерии, которые стимулируют иммунную систему. После введения препарата может возникнуть местная реакция – покраснение и набухание.
«Не надо обрабатывать место укола йодом, антигистаминным гелем или заклеивать пластырем. Нужно просто через определённое время показать ребёнка педиатру, чтобы он оценил результат прививки. Если по каким-либо причинам ребёнка не привили в первые дни жизни в роддоме, вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства», – отметила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.Она призвала родителей ежегодно делать пробу Манту для ранней диагностики туберкулёза.
Она представляет собой внутрикожную или накожную аллергическую пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Манту абсолютно безопасна, так как туберкулин, которым проводится проба, – не живые, а убитые микобактерии туберкулеза.
В июле отмечается день рождения вакцины БЦЖ против туберкулёза — заболевания, которое многие века уносило жизни тысяч людей. Название БЦЖ происходит от имён двух французских врачей – Герена и Кальмета (Bacille de Calmette et de Guerin). БЦЖ до сих пор остаётся самой эффективной противотуберкулёзной вакциной, обязательной во многих странах.