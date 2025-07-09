Врачи Подмосковья призвали не отказываться от БЦЖ от туберкулёза для детей

09 июля 2025, 10:40

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Врачи НИКИ детства рассказали о важности применения вакцины БЦЖ для защиты детей от туберкулёза. Прививку новорождённым делают ещё в роддоме на третьи-четвёртые сутки жизни при согласии родителей, рассказала директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.







«Когда вакцина попадает в детский организм, она активизирует его иммунную систему. После прививки у ребёнка появляются антитела, формируется длительный иммунитет к туберкулёзу и его тяжёлым формам», – пояснила Одинаева

«Не надо обрабатывать место укола йодом, антигистаминным гелем или заклеивать пластырем. Нужно просто через определённое время показать ребёнка педиатру, чтобы он оценил результат прививки. Если по каким-либо причинам ребёнка не привили в первые дни жизни в роддоме, вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства», – отметила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.